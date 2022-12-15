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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 : أرباح عالية

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

يشتهر مواليد برج العذراء ببعض نقاط القوة، منها الإخلاص والوفاء، تحليل المواقف قبل التصرف، طيب القلب، الاجتهاد في العمل.

وإليك توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 .. مكافآت للعذراء ومزايا مالية للميزان وخلافات زوجية لهؤلاء

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

يجب أن تفكر في الاحتفال هذا المساء مع أحبائك لأنك على وشك بدء حياة جديدة، إذا كنت تخطط للتعبير عن مشاعرك لشخص مميز ، فمن المستحسن أن تفعل ذلك اليوم، ستسعد باستجابتهم الإيجابية لأن النجوم تصطف لصالحك. بينما أنت متحمس للغاية اليوم فيما يتعلق بمرحلة الحياة التي توشك على دخولها ، هناك احتمال كبير ألا تشعر بالحماس في العمل اليوم، قد يدخل زميل في العمل في جدال معك بخصوص مسألة شخصية.

توقعات برج العذراء مهنيا

هناك فرصة كبيرة لدخولك في جدال مع زميل في العمل، لكن السبب وراء هذه الحجة يتعلق بمسألة شخصية، يُنصح بالبقاء هادئًا في العمل وتسوية الأمر مع زميلك في العمل لاحقًا.

توقعات برج العذراء صحيا

تأكد من القيام ببعض تمارين الإطالة.

توقعات برج العذراء عاطفيا

هناك فرصة كبيرة لتلقي رد إيجابي على المقترحات اليوم وستقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك، تأكد من أن رائحتك منعشة هذا المساء.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

أنت مستثمر ماهر ومهاراتك في الادخار أنقذتك أنت وعائلتك من أي مواقف مالية غير مضاعفة، أي استثمار تقوم به اليوم سيكسبك أرباحًا عالية، الاستثمار في العقارات شيء يمكنك التفكير فيه اليوم.

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