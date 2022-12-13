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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبراج يتزوج مواليدهم على مراته في السنة الجديدة.. تعرفي عليهم

الابراج اليوم
الابراج اليوم

الأبراج والزواج الثاني، لدى بعض الرجال عادة استثنائية ومُفاقِمة تتمثل في مغازلة أي أنثى وكل امرأة يقابلونها، ويفكر دائما في الزواج من امرأة أخرى، هذا الفعل هو هواية بالنسبة لهم.

5 رجال يتزجوا من امرأة ثانية

نعرض لك هنا 5 أبراج يغازلون كل أنثى يقابلونها حتى لو صدفة، بغض النظر عن حالة علاقتهم.

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1- برج الجدي

بالنسبة إلى رجل برج الجدي فإن مغازلة السيدات تأتي بلا جهد، سيقول الجدي دائمًا مرحبًا بمجموعة من السيدات، من أكثر الطرق وضوحًا التي يغازلك بها الجدي أو يُظهر اهتمامًا بك هي عرض قدراته متى كنت في وجوده.

2- برج السرطان

المغازلة سمة مميزة للشخصية لمواليد السرطان، وفي العام الجديد يأخذ خطوة جدية للزواج من امرأة أخرى.

3- برج الثور

يمكن أن يأسر رجل برج الثور أي سيدة اخرى، إنهم ماهرون في المغازلة مع جعلها تبدو بسيطة بسبب رغبتهم في المغامرة فهم قادرون على جذب الكثير من المعجبين في العمل، الثور هو علامة حنونة ، وليس لديهم مشكلة في الاهتمام للجميع ، بشرط أن يكتسبوا ذلك أيضًا.

4- برج الميزان

رجل برج الميزان هو لطيف وودود لكنهم لا يغازلون دائمًا هدف تطوير علاقة دائمة، فهو يحب الزواج لفترة ثم ينهي العلاقة.

5- برج الدلو

رجل برج الدلو جيد في استخدام الكلمات لكسب قلب أنثى أخرى على زوجته، وبدء الحركات الغرامية، فإنهم دائمًا يقدمون أفضل ما لديهم للوصول إلى الهدف.

 

الأبراج برج الجدي برج السرطان برج الثور رجل برج الدلو

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