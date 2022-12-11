عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج مادية وبتحب الفلوس.. الأسد بيشتري دهب والحوت في الشوبينج

الأبراج المادية
الأبراج المادية

الأبراج المادية، الجميع يريد أن يعيش حياة مليئة بالرفاهية والثراء والروعة، بالنسبة للبعض فإن عيش حياة مادية مرضية وذات مغزى، يحب هؤلاء الأشخاص التباهي بأشيائها باهظة الثمن، لديهم القدرة على استثمار أموالهم في ممتلكات فخمة ويمكنهم شراء أي شيء وكل شيء، حتى لو لم يطلبوا ذلك.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 11 ديسمبر 2022 صحيا ومهنيا وعاطفيا

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 10 ديسمبر 2022 .. تحسن الحالة الاقتصادية لهؤلاء

الأبراج المادية 

إليك قائمة بعلامات الأبراج محبي حياة الراقية ويستثمرون دائمًا في أنماط الحياة الفاخرة والفخمة.

1- برج الدلو

لا يستطيع أصحاب برج الدلو التحكم في أنفسهم عندما يستثمرون في سلع باهظة الثمن، إن رغبتهم التي لا تنتهي في الحصول على أشياء جديدة وجريئة تتجه تجعلهم يشترون متعلقاتهم الفخمة، ويبحثون دائمًا عن شراء قطع فنية غير عادية حتى يتمكنوا من الحصول على كلمات المديح بشكل منتظم.

2- برج الحوت

يسعى الأشخاص المولودون في برج الحوت جاهدين لشراء الأشياء التي كانوا يحلمون بها، هؤلاء الأشخاص يعترفون بأنفسهم من مدمني التسوق وينتهي بهم الأمر بالندم بعد المبالغة في الإنفاق من المال على المنتجات المتضخمة.

3- برج الأسد

يؤمن برج الأسد بالاستثمار في أفضل الأشياء التي تأتي بثمن باهظ الثمن مثل الذهب.

‏4- برج الثور

مواليد الثور مفتونون بروعة الممتلكات الراقية، يحب الأشخاص الذين يحملون علامة البروج هذه أن يجلبوا الراحة مع الفخامة في حياتهم ومن أجل ذلك ، يمكنهم فعل أي شيء وكل شيء، عادة ما ينفقون الكثير على أغلى الأشياء المادية دون التفكير مرتين. 

الأبراج الأبراج المادية برج الدلو برج الحوت برج الأسد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

لا يستحق .. تعليق صادم من صديقة رونالدو بعد خسارته أمام المغرب

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

النهاية.. شاهد| بكاء كريستيانو رونالدو بعد وداع كأس العالم على يد المغرب

موضوعات متعلقة

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : بشرى سارة لهؤلاء

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : عرض زواج قريباً

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : فرص عمل جديدة

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : تضطر إلى السفر

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : دعم من حبيبك

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : احتمالية إنهاء علاقتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : موعد رومانسي

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 : قدم شريك حياتك لعائلتك

ترشيحاتنا

مشيدا بأداء المغرب.. رضا عبدالعال يغني على الهواء لـ عبدالباسط حمودة

وسط قلق أوروبي.. صربيا تخطط لنشر قوات عسكرية في إقليم كوسوفو الانفصالي

رضا عبدالعال: فيريرا يتحمل مسئولية رحيل الوردي.. والزمالك خسر| فيديو

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

ثواب بر الوالدين والإحسان إليهما.. من الأعمال المكفرة للخطايا

عند فوز منتخب بلادها.. ملكة جمال كرواتيا تعد الجمهور بمفاجأة| فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

أول ظهور لـ رنا رئيس بعد خطوبتها.. شاهد

التقاء الثلوج بالرمال | صورة لـ شاطئ باليابان تزلزل مواقع التواصل ..شاهد

كسر فرحة فوز المغرب .. تفاصيل إصابة رومان غانم سايس

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ