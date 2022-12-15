أكلة سمك تعيد الوفاق بين سليمان والتوأم لقيادة المصري البورسعيدي مجددا

أعادت أكلة سمك الوفاق بين العميد المدير الفنى للنادى المصري و الكابتن طارق سليمان بعد أن جاءت بدعوى من محمد موسي عضو مجلس إدارة النادي المصري فى حضور الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادى وياسر يحيى عضو المجلس والمشرف العام على فريق كرة القدم اجتمع التوأم حسام حسن وابراهيم حسن على مائدة عشاء مع الكابتن طارق سليمان فى حضور وليد بدر المدير الإدارى لتقريب وجهات النظر تمهيدا لعودته ضمن جهاز العميد لقيادة المصري خلال المرحلة المقبلة .

ورحب الجميع بقبول دعوة عضو مجلس المصري لتناول العشاء بأحد مطاعم الأسماك الشهيرة بالقاهرة عقب إنهاء التدريب الذي حضره الجهاز وأعضاء المجلس فى غياب الكابتن طارق سليمان والذي وجهت له الدعوى لتناول العشاء مع التوأم وأعضاء المجلس .



وشهد اللقاء الذي جمع التوأم بسليمان تقريب لوجهات النظر وتهدئة الأجواء بوساطة أعضاء المجلس والذين أكدوا أن سليمان جزء لا يتجزأ من جهاز التوأم وهو ما عهدته جماهير الكرة المصرية بوجه عام وجماهير بورسعيد بوجه خاص منذ دخولهم عالم التدريب معا .



وانتهى اللقاء بالتصافي التام بين جميع الأطراف والاتفاق على أن يتولى الكابتن طارق سليمان منصب المدرب العام والكابتن طارق الصاوى المدرب العام المساعد ليشكل المصري اقوى جهاز فني بقيادة التوأم خلال ولايته الجديدة لقيادة النسور الخضر وعودتهم للانتصارات .

الجدير بالذكر أن العميد قادة اول تدريب للنادي المصري بحضور الحسيني ابو قمر نائب رئيس المصري و ياسر يحيي المشرف العام على الفريق و محمد موسي عضوا المجلس

وحرص العميد قبل انطلاق التدريب على توجيه استراتيجية المرحلة المقبلة للفريق وذلك خلال اجتماعه بهم حيث اصطف اللاعبين في الملعب فى حضور أعضاء المجلس المكلفين من قبل رئيس النادى .

واكد العميد للاعبي المصري أنه حزين على مستوى الفريق الذي تركه من ١٠٠ يوم وتراجع النتائج بشكل غير مرضي لافتا انه كان يتابع مباريات الفريق ومستوي كل اللاعبين

وشدد حسام حسن على أنه لا وجود لأي لاعب متخاذل او لم ينفذ التعليمات مشيرا إلى أن هناك أربع مباريات وبعدها سيكون التقييم لجميع اللاعبين.

وقال العميد للاعبي المصري مفيش لاعب في الفريق اكبر من النادي والمرحلة القادمة هناك مبدأ الثواب والعقاب .

ونوه الكابتن حسام حسن على أنه سيتم تغيير اللائحة خلال أيام بالإضافة إلى تصعيد بعض الناشئين المميزين الي الفريق الاول وقد يتم الدفع بهم إذا تطلب الأمر

وشدد العميد على أن الجهاز الفني هو من يحدد مكان التدريبات سواء في بورسعيد أو أي مكان وعلى جميع اللاعبين الالتزام .

وتطرق العميد إلى أنه سيكون هناك تدعيمات في صفوف المصري يخمس لاعبين حسب الاحتياجات الناقصة .

وعقب الاجتماع الموسع بكافة اللاعبين تحدث العميد مع بعض اللاعبين علي انفراد وخصوصا مروان حمدي و الحارس محمود جاد وطالبهم بالالتزام المرحلة القادمة واشاد الجلاصي و دغموم وعنتر وحسين السيد .

ومن جانبه أكد الكابتن ابراهيم حسن مدير الكرة ان الظروف التي يمر بها النادي هذه الفترة التي يتولي فيها الأستاذ كامل أبو علي من المفترض ان تأتي بنتائج جيدة في ظل توفير كل المتطلبات ولا توجد أزمات مالية ولا مشاكل للاعبين وكذلك الإقامة في أعلى الفنادق لذلك المرحله القادمة فيها حقوق وواجبات والتزام من الجميع ولن يتواجد غير اللاعب الملتزم داخل وخارج الملعب.