أشعر أنني على حق.. رحلة غادة عبد الرازق من الزواج للانفصال

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.

بداية القصة

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا و صرحت أنه الزواج تم في لوكيشن تصوير مسلسل "سلطانة المعز" وتحديدا في مشهد الحنة.

خلاف

وتردد وقتها أنه كان من أسباب خلافها مع مخرج العمل محمد سامي، عندما جعلته مدير تصوير المسلسل، إلى جانب دخوله معه في خلاف بعد أن أوقف تصوير مشهد بشكل مفاجئ.

رسائل رومانسية

كانت توجه الفنانة غادة عبدالرازق رسائل رومانسية لزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا من وقت لأخر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وعلقت في أحد الرسائل: "أخبرني العالم أن كان أكثر من اللازم أو لا يكفي، لأنك جعلتني أشعر بأنني على حق".

غادة عبد الرازق كانت حريصة على أن تشارك جمهورها بعدد من اللحظات الرومانسية التي جمعتها مع زوجها عبر حسابها الرسمي على أنستجرام

غادة عبد الرازق

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مهرجان البحر الأحمر

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما ناسب إطلالتها.

أما ابنتها روتانا اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة .

جوازة بالعافية

وتعود غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم "جوازة بالعافية" بعد غياب 4 سنوات منذ مشاركتها فى فيلم "حرب كرموز" مع أمير كرارة، محمود حميدة، مصطفى خاطر، والإنجليزى اسكوت ادكينز الشهير بـ"بويكا"، وعدد كبير من ضيوف الشرف، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى، كما تنتظر استكمال المشاهد الأخيرة في فيلمها المتوقف "حفلة 9" الذى يجمعها بـ طارق لطفي، أحمد وفيق، محمود البزاوي.