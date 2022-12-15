الاتحاد يرفض مجددا انتقال مروان عطية للزمالك.. وباب الرحيل مغلق أمام صبحي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لا يريد ضم أي صفقات في يناير، لكن هناك لاعبا واحدًا يسعى لضمه في أي وقت وهو مروان عطية فريق الاتحاد السكندري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "فيريرا مؤمن للغاية بقدرات مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ومحاولات الزمالك لا تتوقف من أجل محاولة التعاقد معه".

وأضاف: "الاتحاد السكندري رفض التراجع عن قراره السابق، لن يقوم ببيع عقد مروان عطية".

محمد صبحي

وواصل: "محمد صبحي حارس الزمالك لديه عروض للخروج من الزمالك، لكن من المستحيل التفريط فيه، خصوصا أنه سيحصل على فرصته أيضا حتى في وجود عواد".

وأكد: "الزمالك أغلق الباب في الأساس رحيل صبحي، لأن أي ناد كبير لابد أن يكون لديه أكثر من حارس مميز".

وأشار شبانة، إلى أن هناك شركات تسويق تحدثت مع الزمالك بشأن جلب عروض خارجية في أوروبا من إمام عاشور، لكن لا يوجد أي شئ رسمي.

وأوضح: "الزمالك ليس لديه مانع في نهاية الموسم، وقد يوافق على بيع امام عاشور بعد نهاية الموسم".