عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد يرفض مجددا انتقال مروان عطية للزمالك.. وباب الرحيل مغلق أمام صبحي

صدى البلد

 


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لا يريد ضم أي صفقات في يناير، لكن هناك لاعبا واحدًا يسعى لضمه في أي وقت وهو مروان عطية فريق الاتحاد السكندري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "فيريرا مؤمن للغاية بقدرات مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ومحاولات الزمالك لا تتوقف من أجل محاولة التعاقد معه".

وأضاف: "الاتحاد السكندري رفض التراجع عن قراره السابق، لن يقوم ببيع عقد مروان عطية".

 

محمد صبحي

txt

بعد تحطيم جماهير الزمالك المدرجات.. منع حضور المباريات مدى الحياة عقوبات الشغب

txt

عودة كهربا وقيده أفريقيًا.. تفاصيل جديدة في أزمة اللاعب مع الزمالك

وواصل: "محمد صبحي حارس الزمالك لديه عروض للخروج من الزمالك، لكن من المستحيل التفريط فيه، خصوصا أنه سيحصل على فرصته أيضا حتى في وجود عواد".

وأكد: "الزمالك أغلق الباب في الأساس رحيل صبحي، لأن أي ناد كبير لابد أن يكون لديه أكثر من حارس مميز".

وأشار شبانة، إلى أن هناك شركات تسويق تحدثت مع الزمالك بشأن جلب عروض خارجية في أوروبا من إمام عاشور، لكن لا يوجد أي شئ رسمي.

وأوضح: "الزمالك ليس لديه مانع في نهاية الموسم، وقد يوافق على بيع امام عاشور بعد نهاية الموسم".

الزمالك الاتحاد السكندري محمد صبحي حارس الزمالك محمد شبانة فيريرا امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بتر عضوه الذكري لارضائها.. القصة الكاملة لميكانيكي كرداسة وعشيقته

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

حسّيت بإيده .. متزوجة تروي فضيحة تحرش طبيب بها في الجيزة

صورتها عرضت والدتها للإحراج.. 5 صور لـ ابنة رانيا يوسف تثير الجدل

بعد طلاقها.. رد فعل صادم من غادة عبد الرازق تجاه زوجها

أحدهما كان فى عمر والدها.. تفاصيل 12 زيجة لغادة عبد الرازق.. صور

ترشيحاتنا

الدعاء عند الكرب.. ردده بيقين يفرج همك فى دقيقة

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

عائلة تفقد 3 أفراد في أسبوعين.. وفاة رضيع والأب والجد تشعل السوشيال ميديا| ما قصتهم ؟

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

من دخل والإمام راكع هل يكبر للإحرام أم للركوع ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

قبل طلاقهما.. لحظات رومانسية بين غادة عبد الرازق وزوجها| صور

وانقلب السحر.. حكاية المشجع “المنحوس” تشعل توقعات بطل المونديال

في 10 دقائق.. طريقة تحضير كيك الشكولاتة

فيديو

فيلم تنبأ بحصول المغرب على كأس العالم وشارك فيه الركراكي.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

كيف يمكنك الحصول على شقة في مشروع داره ؟ | الشروط والتفاصيل

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ