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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرقابة الإدارية تطلق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

صدى البلد

تنظم هيئة الرقابة الإدارية احتفالية بمقر الهيئة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ولفيف من  الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة.

تأتي الاحتفالية والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتدعيما لرؤيتها في الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفســـاد ويرفضه ويعلي قيم الشـــفافية والنزاهة من خلال تحديـــد وتقييـــم مخاطر الفســـاد والعمل علـــى الوقاية منـــه ومكافحته واتخاذ كافة الوسائل والإجـــراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك كافـــة فئات المجتمـــع وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدوليـــة تحقيقًا  لرؤية مصر 2030. 

وعلي هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 سيتم توقيع اتفاقيتين تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية وكل من وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة .

 

هيئة الرقابة الإدارية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم العالمي لمكافحة الفساد

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