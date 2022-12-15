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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرفني أنا مين.. غادة عبد الرازق تتحدث عن طليقها هيثم زانيتا| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، خلال الساعات الماضية، عن انفصالها عن زوجها مدير التصوير الشهير هيثم زانيتا بعد زواج استمر لفترة، وشهد خلالها تعاونهما فنيا في عدد من الأعمال ومنها مسلسل سلطانة المعز، والذي كان سبب عودة الثنائي بعد انفصال دام لفترة.

وكان من الواضح علي غادة عبد الرازق خلال فترة زواجها مع مدير التصوير هيثم زانيتا، أن هناك حالة من الحب والود تجمع بين الثنائي، ولعل آخر حوارات غادة عبد الرازق لبرنامج كلام الناس مع ياسمين عز دليل علي ذلك، حيث كشفت عن العديد من التفاصيل حول زواجها والتغيرات التي تمكن زوجها انذاك من إحداثها علي شخصيتها.

وقالت الفنانه الكبيرة غادة عبد الرازق خلال هذا الحوار مع زوجها السابق هيثم زانيتا، إنه تمكن من تغيير بعد الصفات في شخصيتها من العصبية الزائدة، مؤكدة أن هناك حالة حب كانت تجمع بينهما ثم حدث الانفصال ليصبحا أصدقاء إلي أن عادت المياه إلي مجاريها ، وحدث الزواج مرة آخري . 

وأضافت الفناة  غادة عبد الرازق قائلة : عرفني انا مين ، ففي بعض الاحيان كنت اتعامل مع البعض بشكل يجعلهم يشعرون ان ما اقدمه لهم حق مكتسب ، كما علمني ان يكون كلامي محسوب ، فبسبب طيبتي ، كنت احيانا اتحدث بتلقائية شديدة ، فقد عدل من صفاتي كثيرا بكل حب ودون اي مقابل . 

وفي أول رد فعل صادم منغادة عبد الرازق  قامت  بحذف صورها مع زوجها من حسابها على انستجرام، بعدما كانت قد نشرت سابقا أكثر من لقطة رومانسية سويا. 

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق، بصورة جديدة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة غادة عبد الرازق

ظهرت غادة رفقة ابنتها روتانا بإطلالة محتشمة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا وفضفاضًا باللون البني، أما من الناحية الجمالية وضعت مكياجًا صاخبا، كما اختارت لخصلات شعرها الأسود تسريحة الكعكة المرفوعة وهو ما يناسب إطلالتها.

أما ابنتها روتانا اختارت الظهور بفستان كب مجسم باللون الأسود أبرز قوامها الممشوق، ووضعت الألوان النود لإبراز جمالها، كما اختارت لخصلات شعرها الذهبي تسريحة مرفوعة .

 

 

 

غادة عبد الرازق ياسمين عز الفنانة غادة عبد الرازق سلطانة المعز برنامج كلام الناس

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