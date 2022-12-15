عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد لـ 5 متهمين في قضية سفاح الجمالية

محكمة
محكمة

قضية سفاح الجمالية.. عاقبت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سفاح الجمالية» بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.

الطبيب بعت جوزها الصيدلية مرتين.. سيدة الجيزة: صرخت أول ما لمس جسمي

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

السجن المؤبد لـ سفاح الجمالية وآخرين

وأسندت النيابة للمتهمين في قضية سفاح الجمالية، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية سفاح الجمالية تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.

سفاح الجمالية مجمع محاكم بدر قضية سفاح الجمالية احداث منشأة ناصر المستشار محمد حماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 360 جنيهًا.. هبوط تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

خسارة عنيفة لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إيقاف جديد.. خالد الغندور يكشف آخر تطورات أزمة كهربا

تحذير وتوجيه ورسائل مهمة.. حقيقة تعارض اللقاحات مع تطعيم شلل الأطفال

خروج قطار المنصورة عن القضبان بحوش محطة سكة حديد طنطا العمومي

موضوعات متعلقة

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

الطبيب بعت جوزها الصيدلية مرتين.. سيدة الجيزة: صرخت أول ما لمس جسمي

بيشتمني كل دقيقة.. سيدة أمام محكمة الأسرة: استحملت خيبته فضحني في الشارع

حاطط كاميرات في الغرفة.. هناء لـ محكمة الأسرة: ملوش علاقة بالرجولة

ترشيحاتنا

بوتين: الغرب يشن حربا اقتصادية غير مسبوقة على روسيا

مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين الرقابة الادارية والتعليم العالي للاستفادة من المراكز البحثية

يوم الخميس ربنا سيغفر لك ذنوبك بشرط .. وكيل بالأوقاف يوضح

بدلا من المكس.. نقل مباراة الأهلي أمام فاركو إلى ملعب برج العرب

الرئيس الأوكراني: الأشهر القادمة ستكون حاسمة في المواجهة مع روسيا

الفيفا يغسل أحزان منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلوريد ديامين الفضة.. تقنية جديدة لإصلاح تسوس الأسنان

هل يغني عن الفرشاة والمعجون.. تعرف فوائد كشط اللسان

القوات المسلحة تنظم فعاليات الحوار الأمنى لملحقى الدفاع الأجانب المعتمدين بالقاهرة

تعرف على أضرار الخبز الأبيض ودوره في الإصابة بالسكري

فيديو

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

طفلة فضحته.. تفاصيل القبض على مُقدم محتوى إباحي في مصر |تغطية خاصة

بدء العد التنازلي لفصل الشتاء.. تحذير شديد من حالة الطقس |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ