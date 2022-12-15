السجن المؤبد لـ 5 متهمين في قضية سفاح الجمالية

قضية سفاح الجمالية.. عاقبت الدائرة الثانية، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «سفاح الجمالية» بالسجن المؤبد عما أُسند إليهم من اتهامات.

السجن المؤبد لـ سفاح الجمالية وآخرين

وأسندت النيابة للمتهمين في قضية سفاح الجمالية، تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية سفاح الجمالية تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.