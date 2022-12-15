الفيفا يغسل أحزان منتخب المغرب بعد الهزيمة أمام فرنسا.. تفاصيل

نجح منتخب المغرب في اكتساب احترام الجميع رغم فشل الوصول لنهائي كأس العالم أمام فرنسا في نصف النهائي بالهزيمة بهدفين دون رد .



وكسر منتخب المغرب القاعده حول الظهور المشرف للمنتخبات العربية والافريقية في كأس العالم بعدما نجح في الوصول الي نصف النهائي وضمان مركز ضمن الاربعة الكبار .

ورغم احزان لاعبي المغرب بعد الخروج امام فرنسا فإن مكافأة الفيفا ستغسل الاحزان بجانب الرقم التاريخي الفريد من نوعه علي كافة المستويات .

ويواجه منتخب المغرب منافسه كرواتيا يوم السبت الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة علي استاد خليفة لحسم المركز الثالث والرابع .



وأيا كانت النتيجة فإنها ايضا فريدة من نوعها علي المستوي الافريقي والعربي حيث لم يصل أي منتخب لتلك المرحلة



وفي حال تحقيق منتخب المغرب المركز الثالث بالفوز علي كرواتيا فإنه سيحصل علي 27 مليون دولار وفي حال الخسارة والحصول علي المركز الرابع فإنه يحصل علي 25 مليون دولار

بينما يحصل صاحب المركز الاول علي 42 مليون دولار بينما يحصل الوصيف علي 30 مليون دولار

مكافأت كأس العالم :

الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

المركز الثالث: 27 مليون دولار

المركز الرابع: 25 مليون دولار

المركز الخامس حتى الثامن : 17 مليون دولار لكل فريق

المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق

المركز السابع عشر حتى المركز الـ 32: 9 ملايين دولار لكل فريق