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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفاق 1.6 مليار جنيه على الدعاية والترويج للمقاصد السياحية وبرامج تحفيز الطيران

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

قال أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، إن القطاع السياحي يستهدف الوصول إلي 30 مليون سائح بعائد 30 مليار جنيه في 2030، مؤكدا أن دور الوزارة تنظيمي ورقابي على مايقرب من 8 آلاف منشأة مرخصة للعمل بالسياحة، منها 1200 فندق ، بالإضافة إلى توثيق الاكتشافات الأثرية والموافقة على البعثات الأثرية.

 

أشار وزير السياحة و الآثار في لقاء مع محررى ملف السياحة و الآثار اليوم ، بمقر الوزارة بالزمالك أننا نوجه برامج انفاق عام لخطة الصناعة ، و قد انفقنا 1.6 مليار جنيه للدعاية و الترويج و برامج تحفيز الطيران خلال العام المالي 2021 -2022.

 

أوضح الوزير أن لدينا خطوط نعمل عليها عبر الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتي تتضمن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر، وتحسين تجربة السائحين بالمقصد السياحي المصري ورفع جودة الخدمات المقدمة به، وتحسين مناخ الاستثمار وخاصة في المجال الفندقي.

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وزير السياحة و الاثار سائح الترويج تحفيز الطيران الحركة السياحية

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