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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يلتقى سفير بيرو

البابا تواضروس يستقبل سفير بيرو بالقاهرة بالمقر البابوي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل سفير بيرو بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس سفير جمهورية بيرو جوسي جيسيس جيلرمو.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن سفير دولة بيرو قدم شرحًا عن دولة بيرو، مشيرًا إلى محبة شعب بيرو للقديس مارمرقس الرسول، والتي يجسدها وجود كنيسة وجامعة على اسم القديس مارمرقس، إلى جانب إطلاق اسم مرقس على العديد من البيروفيين.

وأضاف أن قداسة البابا تواضروس قدم نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن تواجدها في بيرو، لافتا إلى أنه تم في نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالمقر البابوي بالكاتدرائية العباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

واستكمل قداسة البابا تواضروس السلسلة التعليمية الجديدة "حكمة الأصوام في كنيستنا"، وتناول جزءًا من الأصحاح السادس في إنجيل القديس متى والأعداد (٢٢ – ٢٤)، والذي يُقرأ في الأحد الأول من الصوم الكبير، وأشار إلى الآية المميزة لهذا الصوم: "سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ" (مت ٦: ٢٢).

وأوضح بعض الصفات للعين، وهي:العين كمرآة، تبيّن طبيعة الإنسان، وكأنها نافذة له، والعين مدخل للمعرفة، ومن خلال العين يعرف الإنسان ٧٥٪ من المعلومات، ومن خلالها دخلت الخطية، لافتا إلى أن العين تتكون من أعضاء، مثال الجفن لحماية العين، وأيضًا عليها حاجب، خلقه الله لجمال العين، والحاجب المنخفض علامة اتضاع، "جِيلٌ مَا أَرْفَعَ عَيْنَيْهِ، وَحَوَاجِبُهُ مُرْتَفِعَةٌ. جِيلٌ أَسْنَانُهُ سُيُوفٌ، وَأَضْرَاسُهُ سَكَاكِينُ، لأَكْلِ الْمَسَاكِينِ عَنِ الأَرْضِ وَالْفُقَرَاءِ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ" (أم ٣٠: ١٣ - ١٤)، وتوجد الحدقة، "احْفَظْ وَصَايَايَ فَتَحْيَا، وَشَرِيعَتِي كَحَدَقَةِ عَيْنِكَ" (أم ٧: ٢)، كما توجد الدموع وهي الأهم، لأنها تعبر عن مشاعر الإنسان، "تَيَهَانِي رَاقَبْتَ. اجْعَلْ أَنْتَ دُمُوعِي فِي زِقِّكَ. أَمَا هِيَ فِي سِفْرِكَ؟" (مز ٥٦: ٨).

كما أوضح البابا تواضروس أننا كلما اقتربنا من الكلمة المقدسة أعيننا ستستنير، "وَصَايَا الرَّبِّ مُسْتَقِيمَةٌ تُفَرِّحُ الْقَلْبَ. أَمْرُ الرَّبِّ طَاهِرٌ يُنِيرُ الْعَيْنَيْنِ" (مز ١٩: ٨).

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