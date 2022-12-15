عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن إصابات جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، التفاصيل الأخيرة بشأن إصابات جدري القرود بمصر.

txt

عوض تاج الدين: توجيهات رئاسية بتوطين صناعة الدواء في مصر

txt

هل دخل وباء الكوليرا مصر .. عوض تاج الدين يجيب

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود، وعدد الحالات 4 إصابات.

 

 وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه لا يوجد مخاوف من جدري القرود، وأن جدري القرود مختلف عن فيروس كورونا، وغيرها من الفيروسات السريعة.

 

ولفت إلى أن جدري القرود ليس وباء، وأن معظم الحالات التى ظهرت أنها مصابة بالجدري قادمة من الخارج، وليست من الداخل.

 

عوض تاج الدين جدري القرود الصحة وباء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعرها مليون و200 ألف.. ماذا قال صعيدي احترقت سيارته الجديدة في ثوان؟

عودة كهربا.. مفاجأة من العيار الثقيل في اجتماع مجلس إدارة الأهلي..تعرف عليها

مات أثناء الحرام.. علاقة آثمة وراء لغز جثة البطانية في الجيزة| تفاصيل

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن دخول مكة والمدينة

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

شجاعة فتاة توقع موزع الافلام الاباحية في مصر..اعترافات

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

تقليل عدد الساعات وتقسيم اليوم الدراسي 3 فترات.. هل يفعلها البرلمان؟

ترشيحاتنا

العزلة والنوم طويلا..علامات تدل على الرغبة في الانتحار فتجنبها

30 دولارا انخفاضا بأسعار الذهب عالميا.. بشرى سارة

شؤون الحرم: أكثر من 8 مليون مصل في المسجد النبوي الشريف

السيسي لقادة المنظمات اليهودية: حل القضية الفلسطينية خطوة لبدء مرحلة جديدة من السلام

رئيس السنغال: نطالب بعمل تضامني دولي لتحسين الأوضاع الاقتصادية في أفريقيا.. فيديو

مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية تخوض حرب شرسة ضد مافيا الفساد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والكركم.. 5 طرق سريعة ومجربة لنسف الكرش للأبد

قرأت لك| «وكالة عطية».. رموز خيري شلبي عن كيفية الهروب من رأسك

بطريقة غير تقليدية حضري الفطائر بطريقة غير تقليدية

انخفاض كبير في الأسعار.. 10 علامات تكشف الذهب الحقيقي

فيديو

هل تضاف مادة الدين للمجموع؟ | التعليم تحسم الجدل

دول عربية ترفع أسعار الفائدة | تفاصيل

الزوج الـ 12.. كواليس انفصال غادة عبدالرازق وهيثم زانيتا |فيديوجراف

سر عدم دعم محمد صلاح للمنتخب المغربي| ايه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

اﻟﻤﺰﻳﺪ