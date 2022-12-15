عوض تاج الدين يفجر مفاجأة بشأن إصابات جدري القرود

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، التفاصيل الأخيرة بشأن إصابات جدري القرود بمصر.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وزارة الصحة أعلنت عن جميع المصابين بجدري القرود، وعدد الحالات 4 إصابات.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حوار الخميس، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أنه لا يوجد مخاوف من جدري القرود، وأن جدري القرود مختلف عن فيروس كورونا، وغيرها من الفيروسات السريعة.

ولفت إلى أن جدري القرود ليس وباء، وأن معظم الحالات التى ظهرت أنها مصابة بالجدري قادمة من الخارج، وليست من الداخل.