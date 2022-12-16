أسعار الأرز اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلي، حيث صعدت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ نظرًا لقيام بعض التجار بتخزين واحتكار الأرز.

وننشر أسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل ارتفاعًا، حيث زاد سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، بما يتراوح بين 300 و500 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بما يتراوح من 100 : 300 جنيه بالطن.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الأرز بالسوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة“ اليوم بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.700 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير ”رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 10.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.200 جنيه، بزيادة 300 جنيه بالطن.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ عريض الحبة كسر 3% ” بنحو 500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16.300 جنيه، وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ رفيع الحبة كسر 5% ” ، ليبلغ سعر الطن 15.800 جنيه، بدلًا من 15.500 جنيه، أي بارتفاع 300 جنيه عن أسعاره أمس، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمى ، هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد يناير 2023 خلال تعاملات اليوم، 16.735 دولار للقنطار

كما نزل عقد مارس 2023، ليسجل 17.105 دولار للقنطار، منخفضًا بنحو 0.025 دولار، أي بنسبة 0.15%.