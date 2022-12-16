عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

صدى البلد

ارتفعت أسعار الأرز في السوق المحلي، حيث صعدت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ نظرًا لقيام بعض التجار بتخزين واحتكار الأرز.

وننشر أسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل ارتفاعًا، حيث زاد سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%،  بما يتراوح بين 300 و500 جنيه للطن، وارتفعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة،  بما يتراوح من 100 : 300 جنيه بالطن.

وينشر “صدى البلد”، أسعار الأرز بالسوق المحلي، حيث ارتفعت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة“  اليوم بنحو 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.700 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير ”رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 10.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.200 جنيه، بزيادة 300 جنيه بالطن.

وقفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ عريض الحبة كسر 3% ” بنحو  500 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 16.300 جنيه، وزادت أسعار الأرز الأبيض البلدي “ رفيع الحبة كسر 5% ” ، ليبلغ سعر الطن 15.800 جنيه، بدلًا من 15.500 جنيه، أي بارتفاع 300 جنيه عن أسعاره أمس، وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمى ، هبطت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد يناير 2023 خلال تعاملات اليوم، 16.735 دولار للقنطار

كما نزل عقد مارس 2023، ليسجل 17.105 دولار للقنطار، منخفضًا بنحو 0.025 دولار، أي بنسبة 0.15%.

الارز أسعار الأرز الشعير زاد سعر الأرز الأبيض الأرز الأبيض البلدي أرز الشعير سعر الأرز الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

عودة نجم الزمالك .. مرتضى منصور يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

أسعار الذهب بالفترة المسائية اليوم الخميس.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

لليوم الثاني .. هبوط حاد في سعر الذهب العالمي

سفير مصر بالخرطوم :تعاون في مجالي الربط الكهربائي والسككي بين البلدين

جدل بسبب سعر تليفزيون في مصر بمليون و400 ألف جنيه.. شاهد

هبوط شديد في أسعار النفط العالمية

مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

كم مرة تجب الصلاة على النبي ..وما ثمار أداؤها يوم الجمعة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاتها.. حينما احتجبت ماجدة الخطيب 8 سنوات وابتعدت عن الفن

خناقة شوارع في وجود الملكة.. هاري يكشف أسرارا لأول مرة

الاعتراف بتقبيل رجل ينقذ فتاة سودانية من الموت رجما بالحجارة .. ما القصة ؟

يقتل ثلث المصابين .. مرض إنفلونزا الإبل يهاجم لاعبي فرنسا قبل نهائي المونديال | تفاصيل

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ