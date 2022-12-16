بعد انفصالها.. غادة عبد الرازق تستعيد ذكريات رحلتها بباريس

استعادت الفنانة غادة عبد الرازق رحلتها بباريس عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام.

و نشرت غادة عبد الرازق صورا بأطلالة كلاسيكية جذابة و علقت قائلة: When in Paris

وأثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بعد ساعات من إعلان انفصالها عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.



وأخفت غادة عبد الرازق جميع صورها وزوجها السابق من تطبيق انستجرام، عقب إعلان خبر انفصالها، وأظهرت شعارا بارزا بديلا عن إطلالاتها كتب عليها باللغة الإنجليزية:" بداية جديدة تحدث الآن".

ومنذ قليل نشرت غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها، وهي صفحة بيضاء ولم تعلق عليها، وهو أسلوب اتبعه العديد من الفنانين مؤخرا منهم أصالة عقب انفصالها عن طارق العريان، وقبل زواجها من فائق حسن.

انفصلت الفنانة غادة عبد الرازق عن زوجها هيثم زانيتا، حسبما أكدت لبرنامج Et بالعربي، ورفضت الإفصاح عن أسباب الطلاق.