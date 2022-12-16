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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس المقاولون العرب يهنئ اللاعبين بالفوز على إنبي

صدى البلد

حرص المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، على توجيه التهنئة للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة شوقي غريب واللاعبين بعد الفوز على إنبي بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة. 

وتواجد رئيس النادي في غرفة خلع ملابس الفريق موجها الشكر للاعبين على الروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز.

وحقق فريق المقاولون العرب عودة قوية أمام إنبي، ليفوز عليه بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
وأشاد رئيس نادي المقاولون العرب بأداء اللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم لتحقيق الفوز ومواصلة الأداء المميز خلال الموسم الجاري.


وطالب رئيس المقاولون اللاعبين بمواصلة عروضهم القوية خلال المباريات المقبلة من عمر مسابقة الدوري .

وأشاد المهندس محمد عادل فتحي بقدرة اللاعبين على العودة القوية رغم التأخر بالنتيجة وإصرارهم على التعديل وتحقيق الفوز.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة العاشرة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد إنبي عند النقطة السادسة في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الممتاز.

نادي المقاولون العرب المقاولون العرب الدوري الممتاز محمد عادل فتحي محسن صلاح

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