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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دنكوفيرت F22.. سيارة خارقة جديدة بقوة 492 حصان| صور

Donkervoort F22
Donkervoort F22

كشفت شركة Donkervoort الهولندية لصناعة السيارات عن سيارة F22 الخارقة، والتي تعتبر أول إصدار جديد كليًا لها منذ أكثر من عقد من الزمان وتأتي لتحل محل سيارة D8 GTO. 

وتتميز السيارة الخارقة الجديدة بتصميم رياضي أنيق مع هيكل جديد ومحرك من شركة أودي الألمانية ينتج قوة تصل الى 492 حصانًا ويبلغ وزنها 750 كجم فقط (1,653 رطلاً).

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Donkervoort  F22

تم تسمية F22على اسم ابنة المدير الإداري دينيس دونكيرفورت (فيليبا) التي ولدت في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من كونه تصميمًا جديدًا، إلا أنه يمكن التعرف عليه على الفور كمنتج Donkervoort بفضل العجلات المكشوفة، وغطاء المحرك الطويل، وأنابيب العادم المثبتة على الجانب، وإشارات التصميم العدوانية. 

Donkervoort  F22

تم دمج العجلات الخلفية بشكل أفضل في الجسم بفضل الرفارف الأوسع، مما يحسن من الديناميكا الهوائية والوقوف، وتأتي السيارة الرياضية التي يبلغ طولها 4039 ملم (159 بوصة) أيضًا مع أبواب على شكل فراشة وإضاءة LED كاملة وسقف من ألياف الكربون Twin Targa قابل للإزالة مما يحولها إلى سيارة رودستر.

Donkervoort  F22

يقول صانع السيارات الهولندي أن سيارة F22 تتميز بتحسينات في "التطبيق العملي، والراحة ، وسهولة الاستخدام" مقارنة بسابقه، وبفضل المساحة الأكبر، أصبحت المقصورة ذات المقعدين أكثر اتساعًا من ذي قبل، وتضم مقاعد Recarمخصصة مع أحزمة اختيارية من ست نقاط معتمدة للسباق والطرق، وتعد لوحة العدادات صغيرة للغاية مع مجموعة أدوات رقمية ، وجهاز iPad mini اختياري يعمل كشاشة تعمل باللمس للمعلومات والترفيه، ونظام تكييف هواء اختياري ، ومعظم عناصر التحكم المدمجة في عجلة القيادة، وتبلغ سعة الصندوق الخلفي 298 لترًا (10.5 قدمًا مكعبًا).

Donkervoort  F22

تعتمد السيارة على محرك أودي مدعوم بشاحن توربيني، بسعة 2.5 لتر بخمس أسطوانات ينتج قوة تصل الى 492 حصانا (367 كيلو واط / 500 حصان) و 640 نيوتن متر (472 رطل-قدم) من عزم الدوران.

 

ويمثل هذا زيادة قدرها 57 حصانًا (42 كيلو واط / 58 حصانًا) و 70 نيوتن متر (52 رطل قدم) مقارنة بسلسلة Donkervoort D8 GTO ، ويعتبر صديق للبيئة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 163 جم / كم (-28 جم / كم).

Donkervoort  F22

تنتقل القوة إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس يدوية خفيفة الوزن ذات خمس سرعات قصيرة المدى تتميز بتقنية مطابقة سرعة الدوران من Bosch، بمساعدة ترس تفاضلي محدود الانزلاق تقتصر الإلكترونيات على نظام التحكم في الجر متعدد الخطوات ونظام Bosch ABS الاختياري المخصص لسباق السباق.

 

 

Donkervoort D8 GTO F22 أودي رودستر

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