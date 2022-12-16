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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: الألكسو تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدماً من د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي حول فعاليات اجتماع اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية في دورته الخامسة، والذى نظمته إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وأشار التقرير إلى أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطوط عريضة لعمل اللجنة الدائمة للعامين 2023 -2024 بما يلبى متطلبات الدول العربية.

 

وفى كلمته، نقل الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بمنظمة الألكسو تحيات المدير العام للمنظمة لأعضاء اللجنة، متمنياً التوفيق والنجاح لأعمال الاجتماع، مشيراً إلى حرص منظمة الألكسو على النهوض بمنظومة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في الوطن العربي، ومواصلة بذل الجهود في سبيل تطوير البحث العلمي والابتكار وربطهما بالتنمية، وتطوير الاقتصاد في الدول العربية.

 

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تقرير المتابعة الدوري للأعمال الناتجة عن اللجنة الدائمة، وتقديم عـرض حول دور البحث العلمي والابتكار في الدول العربية في تنمية قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، فضلاً عن عرض تجربة جمهورية مصر العربية كنموذج عن دول المشرق العربي، والمملكة المغربية كنموذج عن دول المغرب العربي؛ يأتي ذلك تمهيداً لعرضهما فى فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسئولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي، والذي سيعقد خلال الفترة 24-26 ديسمبر 2022 في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بهدف تعزيز دور البحث العلمي العربي للارتقاء بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والفني والمهني، وتحقيق الاقتصاد الأخضر.

 

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة من الدول العربية، وهم: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، فلسطين، قطر،  الكويت، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.

 

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية تستهدف كافة الدول العربية، وتضم في عضويتها وكلاء وزراء ومديرين عامّين من الوزارات المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، كما تضم في عضويتها (20) دولة عربية، هى: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجــزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية الموريتانية الإسلامية، جمهورية جزر القمر، الجمهورية اليمنية.

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