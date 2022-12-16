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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان فوشيا.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث جلسة تصوير |صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خطفت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، انظار متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.


وتألقت عارضة الأزياء فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، بالقماش اللامع باللون الفوشيا، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.


 


وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

 
وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

 

 

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IMG_٢٠٢٢١٢١٦_١٥٠٣٠٢
الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية عارضة الأزياء فستان فوشيا فستان قصير

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