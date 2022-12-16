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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأحمر.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة جريئة.. شاهد

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت ياسمين الخطيب، مرتديه فستان قصير  باللون الأحمر ليكشف عن رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية أعتمدت، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون الفاقع الذي يبرز جمال انوثتها. 

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IMG_٢٠٢٢١٢١٦_١٤٠٣٥٢


وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة" روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت ايضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

 
كتب أصدرتها ياسمين الخطيب

شاركت أيضًا في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب،وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي متخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري،  سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.

اللون الاحمر اطلاله جريئه ياسمين الخطيب فستان قصير تبرز انوثتها الإعلامية ياسمين الخطيب

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