أقرب ما يكون الرب من العبد.. 10 كلمات للمناجاة في جوف الليل

يعد جوف الليل أو الثلث الأخير منه هو أقرب ما يكون الرب من العبد، حيث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرف هذه الساعة من الليل ونزول المولى تبارك وتعالى أحاديث صحيحة منها: "أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ".

ومن خلال التقرير التالي نرصد أبرز 10 كلمات للمنجاة في حضرة ملك الملوك والحي القيوم.

أقرب ما يكون الرب من العبد

قيام الليل هو أفضل وقت يكون فيه الرب تبارك وتعالى من عباده فيعطي السائل ويجيب الداعي ويتوب عن المستغفر، حيث قال ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيُمْهِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأول، وهبط إِلَى السَّمَاءِ، ثُمّ قَالَ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ يُغْفَرُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ تائب يتاب عليه.

وقيام الليل في اصطلاح الفقهاء بحسب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، هو: قضاء الليل ولو ساعة بالصلاة أو غيرها, ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل، فإذا صلى المسلم ركعتين بعد العشاء بنية قيام الليل حصل له السنة، ولا تشترط الإطالة. وصلاة قيام الليل أو صلاة الليل أعم من صلاة التهجد، فكل تهجد قيام ليل، وليس العكس.

أما التهجد في اللغة من الكلمات الأضداد، بمعنى أنه يستعمل في المعنى وضده على الحقيقة فالتهجد في اللغة من الهجود, ويطلق على النوم والسهر: يقال: هجد: نام بالليل, فهو هاجد, والجمع هجود, وهجد: صلى بالليل, ويقال تهجد: إذا نام, وتهجد إذا صلى , فهو من الأضداد إذن.

والتهجد في اصطلاح الفقهاء: هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم، ويؤيد ذلك ما رواه عن الحجاج بن عمرو - رضي الله عنه - صاحب رسول الله ﷺ قال: « أيحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أن قد تهجد؟ إنما التهجد الصلاة بعد رقدة ؛ ثم الصلاة بعد رقدة ؛ ثم الصلاة بعد رقدة ؛ تلك كانت صلاة رسول الله ﷺ» [الطبراني].

وأفضل أوقاته بحسب علي جمعة في السدس الرابع من الليل والخامس، هذا إذا قسم الليل إلى أسداس، وذلك لقول النبي ﷺ : «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، ويصوم يومًا، ويفطر يومًا» [البخاري] أما إذا قسم الليل إلى نصفين، فالنصف الأخير هو الأفضل، أو الثلث الأخير لمن قسم الليل ثلاثة أقسام، وذلك لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» [البخاري ومسلم].

وأما عن عدد ركعاتها، فقد ذهب الشافعية إلى أنه لا حصر لعدد ركعاته لخبر: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر» [ابن حبان والحاكم]، وخير الكمال هدي النبي ﷺ حيث كان يصلي ثمان ركعات كما روت ذلك السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعا, فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ثم يصلي ثلاثا» [البخاري ومسلم] وفي لفظ قالت: «كانت صلاته ﷺ في شهر رمضان وغيره بالليل ثلاث عشرة ركعة, منها ركعتا الفجر».

مناجاة الليل الصحيحة

ومن مناجاة الليل الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يلي:

1- "اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيين حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهمّ لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت الله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلا بك.

2- من دعاء النبيّ محمّد عليه الصلاة والسلام في صلاة قيام الليل: ”اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهمّ زدني نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً".

3- “ربّنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلّنا لك، عبد الله لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد”.

4- ”اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهمّ طهّرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهمّ طهّرني من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس".

5- “اللهمّ اغفر لي ذنبي كله، دقّه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره ”.

6- "اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك".

7-"اللهمّ اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ".

8- “اللهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلّا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنّك أنت الغفور الرحيم”.

9- اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي ، وتجمع بها شَمْلِي ، وتَلُمُّ بها شَعَثي ، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني ، وتحفظ بها غائبي ، وترفع بها شاهدي ، وتُزَكِّي بها عملي ، وتُبَيِّضُ بها وجهي ، وتلهمني بها رُشْدي ، وتعصمني بها من كل سوء.

10- اللهم أعطني إيماناً صادقاً ، ويقيناً ليس بعده كفر ، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة.