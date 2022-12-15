أعظم دعاء واظب عليه الرسول في الليل .. يفتح لك الأبواب المغلقة

يكثر البحث عن أعظم دعاء واظب عليه الرسول في الليل، إذ نحن وفي ساعة إجابة الدعاء من الليل ينبغي الحرص على تحري أوقات الإجابة وسؤال الله تبارك وتعالى ليعطي ما نريد، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المولى تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في هذا الوقت.

جاء عن أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عليْه وسلم، قال: "يَنْزِلُ اللهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ، فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمَلِكُ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ".

أعظم دعاء واظب عليه الرسول في الليل

وكشف الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عن أعظم دعاء واظب عليه الرسول في الليل، حيث جاء في الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه كان رسول الله أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ مِن جوفِ اللَّيلِ يقولُ: (اللَّهمَّ لك الحمدُ أنتَ نورُ السَّمواتِ والأرضِ ولك الحمدُ أنتَ قيَّامُ السَّمواتِ والأرضِ ولك الحمدُ أنتَ ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ أنتَ الحقُّ ووعدُك الحقُّ ولقاؤُك حقٌّ والجنَّةُ حقٌّ والنَّارُ حقٌّ والسَّاعةُ حقٌّ اللَّهمَّ لك أسلَمْتُ وبك آمَنْتُ وعليك توكَّلْتُ وإليك أنَبْتُ وبك خاصَمْتُ وإليك حاكَمْتُ فاغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ أنتَ إلهي لا إلهَ إلَّا أنتَ).

دعاء مستجاب في الليل

- "اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شَمْلِي، وتَلُمُّ بها شَعَثي، وتَرُدُّ بها أُلْفَتِي وتُصلِحُ بها دِيني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتُزَكِّي بها عملي، وتُبَيِّضُ بها وجهي، وتلهمني بها رُشْدي، وتعصمني بها من كل سوء" .

- "اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء".

- "اللهم ارزقني إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمةً أنالُ بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة" .

- "اللهم إني أُنْزِل بك حاجتي وإن ضَعُفَ رأيي وقصر عَمَلي وافتقرت إلى رحمتك ، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثُّبور وفتنة القبور".

- "اللهم اجعلنا هاديين مهديين، غير ضالين ولا مضلين، حَرْباً لأعدائكْ وسِلْماً لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك مِنْ خَلْقِك".

- "اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خيرٍ وعَدْتهُ أحداً من عبادك وخيرٍ أنتَ مُعْطِيه أحداً من خلقك ، فإي أرغب إليك فيه وأسألكه يارب العالمين".

-"اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

-"اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً من بين يدي، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهم زدني نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً" .

دعاء الرزق في الليل

- اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا.

- اللهم إني أسألك العفاف والغنى والتقى والهدى وحسن عاقبة الآخرة والدنيا، ونعوذ بك من الشك والشقاق والرياء والسمعة في الدين، يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- يا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني، واصرف عني كل شر يلحق بي، وطهر روحي ونقي قلبى.

- اللهم اجعل لي حظ من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، اللهم أكثر من مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر القدر.

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، اللهم يسر زواجي.

- اللهّم ارزقني الزواج الذي يبعدني عن فعل المنكرات، اللهم ارزقني زوجة تقية تقر بها عيني وتريح بها نفسي، اللهم اصرف عني شتات الأمر.

- اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد، ويا غالب غير مغلوب، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض اغفر لنا وفرج كروبنا وارزقني زواج يعينني على طاعتك.