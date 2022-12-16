صلاح يسجل أول أهداف ليفربول أمام ميلان ودياً

اقترب الشوط الأول من مباراة ميلان وليفربول، من الانتهاء، ومازالت النتيجة ١-١ بين الفريقين.

وسجل محمد صلاح، أول أهداف ليفربول أمام إي سي ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما ودياً، ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبي الودية.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وتعادل اي سي ميلان عن طريق الكسيس في الدقيقة ٢٩.

تشكيل ليفربول لمواجهة ميلان في بطولة كأس سوبر دبي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ميلنر، ماتيب، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: باسيتش، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: تشامبرلين، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.