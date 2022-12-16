وفاة وفقدان بصر| خمور مميتة في الهند وحظر حكومي عاجل للمشروبات الكحولية

توفي ما لا يقل عن 39 شخصًا وأصيب 20 شخصًا بالعمى بعد شرب مجموعة قاتلة من المشروبات الكحولية غير المشروعة في الهند.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الوفيات حدثت بشكل رئيسي في قريتين في ولاية بيهار الهندية الفقيرة ، حيث حظرت الحكومة المحلية بيع واستهلاك الخمور في عام 2016.

موتى الخمور الفاسدة

جاء الحظر بعد أن شنت مجموعات نسائية حملة ضد العاملات الذين ينفقون دخلهم الزهيد على الكحول ، مما أدى إلى خلق سوق سوداء خطيرة للمشروبات الكحولية المهربة.

خمور قاتلة

قال رئيس وزراء ولاية بيهار ، نيتيش كومار ، بعد المأساة ، يوم الخميس ، 15 ديسمبر، انه إذا تناول أحد المشروبات الكحولية ، فسوف يموت، ومضيفاً أن هناك حظر خمور بالقرى، لان هناك مشروبات مزيفة تباع تسبب الموت للناس.

فيما بدأ الرجال في منطقة ساران بالتقيؤ يوم الثلاثاء قبل أن تتدهور حالتهم بسرعة.

موت وعمى

بينما قال كبير ضباط الشرطة سانتوش كومار إن العديد من الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من الموت فقدوا بصرهم.

ضحايا الخمور الفاسدة

أخبر طبيب محلي أن حوالي 55 شخصًا أبلغوه يوم الأربعاء بشكاواهم من مجموعة من الأعراض بما في ذلك فقدان البصر والغثيان والدوار والتعرق وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم.