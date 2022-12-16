بعد وعكتها الصحية .. أنغام تثير الجدل بجمالها

شاركت المطربة أنغام صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت أنغام مرتدية ملابس كاجوال باللون البترولى، بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجًا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلًا على الجانبين.

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "عارفة قيمتي" التي تم طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب يوم 9 من شهر أغسطس الماضي، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 3 مليون مشاهدة، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم.