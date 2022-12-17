عصام شيحة: مصر شاركت في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان ليست حديثة ولم تظهر فجأة، ومصر دولة قديمة جدا، مشيرا إلى أنها شاركت في وضع الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية تتفهم أن هناك منظومة دولية تدير ملف حقوق الإنسان، وبحكم موقع الدولة المصرية، فهي دولة مؤثرة وتمتلك تراث وتاريخ وتشارك في أغلب المنظمات الدولية، وتلتزم بتعهداتها واتفاقياتها.

وتابع أن مصر ضمنت دستورها بمادة تؤكد أننا دولة ملتزمة بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت وصدقت عليها، لافتا إلى أن قضية حقوق الإنسان مرتبطة بالكرامة الإنسانية والحريات العامة وطبيعي تكون شائكة، منوهًا أن مصر تحاول عمل التوازن بين حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.



وتابع أن القانون الأمريكي والإنجليزي والإيطالي يعاقب على الحض على الإرهاب والعنف والكراهية، ومصر كانت تطبق القانون على كل من يقوم بالحض على العنف والإرهاب كغيرها من الدولة خاصة بعد 2013.