الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بـ ملك الأردن

اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال السفير بسام راضي إن الاتصال يأتى فى اطار التشاور المنتظم بين السيد الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبد الله، حيث تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال، الذي يأتى فى اطار التشاور المنتظم بين الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبد الله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد عبر الرئيس لشقيقه الملك عبد الله عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية مشدداً سيادته على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وقد أشاد جلالة الملك عبد الله من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.