تضامن الغربية: توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقوافل مجانية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع الأورمان ، قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريتي بلشاي و كفر المحروق مركز كفر الزيات ، فى اطار جهود التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموي.

وتضمنت القافلة داخل مستشفى طنطا الجامعى ، الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من صدر ، عيون، أعصاب، عظام ، مخ وأعصاب، سمعيات، وجراحة عامة وأطفال، باطنة ،ومسالك.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .

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