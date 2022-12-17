3 أيام إجازة.. ننشر خريطة امتحانات المراحل الثلاث في القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٥ يناير إلي ٢٥ يناير المقبل.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الطلاب في محافظة القاهرة:

أولا: المرحلة الابتدائية

طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس ١٢ يناير حتى الثلاثاء ١٧ يناير

امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس ٥ يناير حتى الأربعاء ١١ يناير



ثانيا: المرحلة الإعدادية

امتحانات الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس ٥ يناير حتى الخميس ١٢ يناير

امتحانات الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ١٠ يناير حتى الاثنين ١٦ يناير

امتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء ١٠ يناير حتى الاثنين ١٦ يناير .

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الأربعاء ١٨ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير، والإعدادية المهنية من الاربعاء ١٨ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير.

امتحانات النقل للتعليم الفني من الإثنين ٩ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير .

الشهادة الثانوية

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من السبت ١٤ يناير إلي الأربعاء ٢٥ يناير.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت ٧ يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس ١٩ يناير عيد الغطاس، والخميس ٢٦ يناير عيد الشرطة.

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