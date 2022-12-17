عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

3 أيام إجازة.. ننشر خريطة امتحانات المراحل الثلاث في القاهرة

جداول الامتحانات
جداول الامتحانات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي  ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٥ يناير إلي ٢٥ يناير المقبل.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

محافظة القاهرة تواصل مكافحة الإدمان بندوة توعوية في المعصرة

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الطلاب في محافظة القاهرة:

أولا: المرحلة الابتدائية

طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الخميس ١٢ يناير حتى الثلاثاء ١٧ يناير

امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس ٥ يناير حتى الأربعاء ١١ يناير


ثانيا: المرحلة الإعدادية

امتحانات الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس ٥ يناير حتى الخميس ١٢ يناير

امتحانات الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ١٠ يناير حتى الاثنين ١٦ يناير

امتحانات النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء  ١٠ يناير حتى الاثنين ١٦ يناير .

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الأربعاء ١٨ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير، والإعدادية المهنية من الاربعاء ١٨ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير.

امتحانات النقل للتعليم الفني من الإثنين ٩ يناير حتى الاربعاء ٢٥ يناير .

الشهادة الثانوية

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادلها من السبت ١٤ يناير إلي الأربعاء ٢٥ يناير.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن الامتحانات ستتوقف يوم السبت ٧ يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم الخميس ١٩ يناير عيد الغطاس، والخميس ٢٦ يناير عيد الشرطة.

IMG-20221217-WA0012
IMG-20221217-WA0012
IMG-20221217-WA0014
IMG-20221217-WA0014
IMG-20221217-WA0013
IMG-20221217-WA0013
IMG-20221217-WA0016
IMG-20221217-WA0016
IMG-20221217-WA0017
IMG-20221217-WA0017
IMG-20221217-WA0018
IMG-20221217-WA0018
IMG-20221217-WA0011
IMG-20221217-WA0011
IMG-20221217-WA0010
IMG-20221217-WA0010
IMG-20221217-WA0015
IMG-20221217-WA0015
IMG-20221217-WA0019
IMG-20221217-WA0019
IMG-20221217-WA0020
IMG-20221217-WA0020
القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول الامتحانات الإجراءات الاحترازية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع الأذن اليمنى.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

لم يطلب تخفيض الدعم|4 إجراءات حددها صندوق النقد بعد الموافقة على القرض

موقف بي إن سبورتس من إذاعة مباراة المغرب وكرواتيا على القناة المفتوحة

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدارس القاهرة

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

كان راجع من المدرسة.."محمد" فقد عينه وتعرض لتشوه بالوجه بسبب 300 جنيه| تفاصيل

4 ستات .. لوحات معدنية بأرقام مميزة| تفاصيل وأسعار

أوعي تطلبي الطلاق.. سعاد صالح: الزوجة الثانية مجرد نزوة فقط | فيديو

خزينة الأهلي تنتظر الحصول على 9 ملايين جنيه .. تفاصيل

نجم المغرب: التواجد بين أول 4 منتخبات بكأس العالم أمر يدعو للفخر

متعودة على كدا | نضال الأحمدية تهاجم هيفاء وهبي .. وخايفة من أصالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يستطيع الصيام المتقطع علاج مرض السكري النوع 2

برقم خيالي.. اعرف سعر فستان ميان السيد| مش هتصدق

مخاطر عالية جدا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكبدة النيئة

مهمة في الشتاء.. مشروبات خارقة لرفع المناعة سريعا

فيديو

مطاردة بالسيارات .. القصة الكاملة للتحفظ على سعد الصغير وزوجته في الهرم

بعد استضافة المغرب للبطولة.. حقيقة مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية| فيديوجراف

قبل نهائي كأس العالم.. ما سر الفيروس الغريب الذي ضرب منتخب فرنسا|فيديو جراف

هالة صدقي مع أولادها على الريد كاربت في حفل دير جست .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ