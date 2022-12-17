عبر الدون وسقط أمام فرنسا .. رحلة المغرب في مونديال قطر 2022 .. والركراكي : إنجاز رغم الخسارة

المنتخب المغربي يرافق كبار العالم

المغرب أول منتخب عربي وأفريقي في نصف نهائي كأس العالم

الركراكي يكتب تاريخًا جديدًا في الكرة العربية

نجح منتخب المغرب في التواجد بين كبار مونديال كأس العالم العالم قطر2022 محتلاُ المركز الرابع بعد الهزيمة التي تلقاها أمام نظيره منتخب كرواتيا والتي انتهت لصالح الأخير 2-1.

ونجح المنتخب المغربي في وضع الكرة العربية والإفريقية في مكانتها الحقيقية أمام الجميع عقب تقديم أداء مشرف في بطولة كأس العالم قطر 2022

وبعد ما حققه منتخب المغرب، أصبح أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم قطر 2022.

مشوار المغرب في كأس العالم “قطر 2022”

منتخب المغرب أبهر العالم بعد تغلبه على المنتخب البرتغالي بالقاضية ، في دور الـ8 برأسية ولا اروع من يوسف النصيري مهاجم اشبيلية على مرأى ومسمع من فليكس صاحب الـ 100 مليون دولار في أتلتيكو مدريد ونجم المان سيتي برناردو سيلفا ورفاقه وقبل كل هؤلاء في حضور الأسطورة كرستيانو رونالدو.

وقبلها تسقط الماتادور الإسباني بكامل نجومه بيدري وجافي وموراتا عن طريق العملاق ياسين بونو ورفاقه حكيمي وزياش وبوفال وبانون وسفيان لمرابط.

مشوار أبناء المدرب المجتهد وليد الركراكي بدأ بتعادل مع العنيد الكرواتي بدون أهداف تبعه انتصار غالي وكبير على منتخب بلجيكا بهدفين دون رد ثم فوز اخر على المنتخب الكندي بهدفين مقابل هدف قبل ان تصمد كتيبة المحترفين 120 دقيقة امام الماتادور الاسباني ومدربهم لويس انريكي في الدور ثمن النهائي والذي عرف إعلاميا بموقعة ياسين بونو وأخيرا العبور التاريخي علي حساب الدون رونالدو ورفاقه.

وخسر منتخب المغرب على يد نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في نصف نهائي مونديال قطر ،لتلعب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 مساء الأحد المقبل.

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

أنهى منتخب كرواتيا بطولة كأس العالم 2022 بقطر، محتلًا المركز الثالث، وذلك بانتصاره على المغرب بهدفين مقابل هدف.

هدف كرواتيا الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق يوسكو جفارديول بضربة رأسية رائعة.

ورد المغرب جاء سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق أشرف داري بضربة رأسية من متابعة للركلة الحرة التي نفذها حكيم زياش من الجهة اليمنى.

وانقلبت السيطرة بعد ذلك لمنتخب المغرب، الذي كاد أن يسجل هدفًا ثانيًا في الدقيقة 28، عندما تبادل حكيمي الكرة مع زياش، ليقتحم دفاعات كرواتيا من الجهة اليمنى، ويرسل كرة عرضية لكنها مرت من فوق رأس يوسف النصيري.

أول تعليق من «الركراكي» بعد فشل المغرب في التتويج ببرونزية مونديال قطر

علّق وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على خسارة منتخب بلاده من كرواتيا، وفشل التتويج ببرونزية كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الركراكي في تصريحات عقب المباراة: “لم يكن الحظ بجانبنا، كنت أطمح للتتويج ببرونزية مونديال قطر مع منتخب المغرب”.

وتابع: “سأواصل العمل مع منتخب المغرب من أجل التحضير للبطولات القادمة”.

واختتم: “أشكر لاعبي المغرب على المستوى الرائع الذين قدّموه طوال مشوار البطولة، فالحصول على المركز الرابع في حد ذاته إنجاز تاريخي”.

المغرب في عيون العرب.. أجواء مباراة المغرب وكرواتيا على القهاوى ..شاهد

رصدت كاميرا صدى البلد، أجواء المقاهي في الجيزة أثناء متابعة مباراة المغرب وكرواتيا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى مونديال قطر.



وشهدت المقاهي والكافيهات زحاما شديدا رغم برودة الطقس حيث ظهر في الصور اهتماما بالغا وملحوظا من المشجعين المصريين لكأس العالم لمتابعة المباراة.

نجم المغرب: التواجد بين أول 4 منتخبات بكأس العالم أمر يدعو للفخر

أكد يحيى عطية الله، مدافع المنتخب المغربي، أن التواجد بين أفضل 4 منتخبات في العالم يدعو للفخر.

وقال عطية الله في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة، إنه يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين والجماهير التي دعمت الفريق بكل قوة طوال منافسات المونديال.

وأضاف عطية الله أن التواجد بين أفضل أربعة منتخبات في العالم هو أمر يدعو للفخر، لكنه أشار إلى أنه كذلك يعتبر مسؤولية ضخمة على عاتق فريقه.

وتابع عطالله أن الفريق سيكتسب الخبرة من تلك المشاركة، على أن يعود بشكل أقوى في نسخة عام 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

فخر لنا جميعاً.. شوبير يوجه رسالة للمنتخب المغربي



كتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "شكراً منتخب المغرب.. شكراً يا أبطال.. شكراً جمهور المغرب في كل المباريات.. شكراً علي مشوار تاريخي في المونديال فخر لنا جميعاً نحن العرب".



وخسر منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع، لينهي أسود الأطلسي مشواره في مونديال قطر بالمركز الرابع.

رسالة مهمة من الأهلي لـ منتخب المغرب بعد مشواره في مونديال قطر



هنأ الحساب الرسمي للنادي الأهلي، منتخب المغرب، بعد حصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكتب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً:" شكراً للمنتخب المغربي الشقيق، قدم بطولة رائعة، شرف الكرة العربية.

شكرًا يا أسود.. كرواتيا تفوز بالبرونزية والمغرب رابع كأس العالم 2022

كنت أتمنى أكتر من كده.. خالد الغندور يعلق على خسارة المغرب

كتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك: "اللي حصل إنجاز.. بس كنت أتمنى أكتر من كده"

وخسر منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع، لينهي أسود الأطلسي مشواره في مونديال قطر بالمركز الرابع.

منتخب المغرب يجني ثمار المربع الذهبي

ضمن المنتخب المغربي الحصول على ما يقرب من 25 مليون دولار بعد التواجد بالمربع الذهبي واحتلال المركز الرابع بطولة كأس العالم قطر 2022

وجاءت قيمة جوائز بطولة كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي :

البطل 42 مليون دولار

الوصيف 30 مليون دولار

المركز الثالث 27 مليون دولار

المركز الرابع 25 مليون دولار

الخاسرون بدور الثمانية 17 مليون دولار

الخاسرون بدور الستة عشر 13 مليون دولار

الثالث و الرابع بالمجموعات 9 مليون دولار