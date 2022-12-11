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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حقق المستحيل.. صباح البلد يستعرض مشوار تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم..فيديو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

استعرض مذيعي صباح البلد، الفرحة الكبيرة التي عاشتها القارة الأفريقية والدول العربية بعد تأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي لكأس العالم.

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وقالت الإعلامية لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، "فرحة كبيرة تعيشها القارة الإفريقية والدول العربية بعد الانجاز الكبير الذي وصل لحد الإعجاز والذي حققه المنتخب المغربي فقد نجح في كسر كل التوقعات وتحقيق المستحيل.

 

وتابعت “ان المنتخب المغربي تأهل للدور قبل النهائي لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ العرب”، مؤكدة أن مونديال 2022 مونديال المفاجأت وعشنا فرحة كبيرة بفوز المنتخب المغربي.

 

أخر بطولة للنجم البرتغالي. 

وأشارت إلى أن لقطة كريستيانو وهو يبكي تأثرنا بها جميعا، خاصة أن تلك البطولة كانت أخر بطولة للنجم البرتغالي. 

صباح البلد القارة الافريقية الدول العربية كأس العالم منتخب المغرب

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