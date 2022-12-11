أهم الأخبار.. عروض كبرى لثلاثي المغرب.. عامل الكشري يشتبك مع ابن شعبان عبد الرحيم.. وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

ننشر صورة المتهم بالتحرش بسيدة أثناء ذهابها إلى الجيم في حلوان



أحدهم يزامل صلاح.. عروض أوروبية كبيرة لثلاثي منتخب المغرب بعد كأس العالم



قفزة نجم المغرب تقترب من رقم رونالدو القياسي.. كم يبلغ ارتفاعها؟



عامل الكشري يشتبك مع ابن شعبان عبد الرحيم على الهواء



كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج بجامعة عين شمس



المجمعات الاستهلاكية والأرز وإضافة المواليد.. رسائل عاجلة من وزير التموين للمواطنين



حكم استخدام الصور غير اللائقة للترويج للمنتجات.. رأي الشرع

أوكرانيا تشن هجوما على مدينة استراتيجية تحت سيطرة روسيا.. تفاصيل



ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

