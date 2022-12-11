كل ما تريد معرفته عن التعليم المدمج بجامعة عين شمس

يبحث الكثير من الأشخاص عن شروط الالتحاق بالتعليم المدمج جامعة عين شمس، لأنه يقدم العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترف بها، ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.

ولذلك حرص صدى البلد على رصد برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمس:

بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)

-برنامج التنظيم والإدارة.

-برنامج النظم المحاسبية.

-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.

-برنامج إدارة المستشفيات.

-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.

بكالوريوس الزراعة المهنى

-برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.

-برنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

شروط الالتحاق بالتعليم المدمج جامعة عين شمس



1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.

3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.

4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.

5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.