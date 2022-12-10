انتخابات طلاب آثار عين شمس وفاطمة محمود رئيسا للاتحاد

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور حسام طنطاوي عميد الكلية، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م ، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور حسام طنطاوي بأن الانتخابات أجريت طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات للعام الجامعى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه.

وأسفرت نتائج الانتخابات فوز الطالبة فاطمة محمود محمد برئاسة الاتحاد ، والطالب محمد محسن نائب رئيس الاتحاد.

أما عن تشكيل أمناء اللجان ومساعديهم، فقد جاء كالتالى :

لجنة الأسر :

أمين اللجنة : بسملة مقبل حامد محمد .

الأمين المساعد : هنا علاء عباس

اللجنة الرياضية :

أمين اللجنة : آيه صلاح عبد العزيز .

الأمين المساعد : محمد محسن إبراهيم .

اللجنة الثقافية :

أمين اللجنة : سميحة سعيد عبد الفتاح .

الأمين المساعد: سهيلة محمد عبد المجيد .

اللجنة الفنية :

أمين اللجنة : مريم ملاك شكري .

الأمين المساعد : ميرنا أحمد محمد .

اللجنة الاجتماعية والرحلات :

أمين اللجنة : محمد عماد محمد.

الأمين المساعد: بهيجة جمعة عبد المحسن .

اللجنة العلمية والتكنولوجية :

أمين اللجنة : فاطمه محمود محمد.

الأمين المساعد : ملك حاتم محمود مرسي .

وعلي جانب آخر نظم مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس مؤتمر ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع للصناعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وبمشاركة جامعة برلين التقنية بألمانيا.

وحضر افتتاح المؤتمر الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عيد الراجحى مستشار وزيرة البيئة، الدكتور ضياء خليل المشرف العام على مركز الابتكار وريادة الاعمال، الدكتور محمد البحيرى مدير مركز الابتكار وريادة الاعمال، الدكتور وئام محمود نائب مديرمركز الابتكار وريادة الأعمال.

واكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان لقاء اليوم هو احد ثمار اتفاقية التعاون بين جامعة عين شمس ممثلة في مركز الابتكار و ريادة الأعمال وجامعة برلين التقنية الالمانية والتى يمثلها مركز ريادة الاعمال بجامعة برلين التقنية.

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