المجمعات الاستهلاكية والأرز وإضافة المواليد.. رسائل عاجلة من وزير التموين للمواطنين

حل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه لم يتم إضافة مواليد جديدة للبطاقة التموين منذ عام 2005.

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قبل جائحة كورونا وجه الرئيس السيسي بإضافة المواليد الجديدة.

وتابع وزير التموين: "بحدوث جائحة كورونا ارتفعت الأسعار وزيادة المصروفات وزيادة الدعم، فتم التأجيل، وعقب ذلك حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلاها التضخم العالمى".

زيادة الأسعار

لفت وزير التموين إلى أنه عقب زيادة الأسعار عالميا زاد الدعم على الخبز من 51 مليار جنيه لـ 76 مليار جنيه دون زيادة سعر الرغيف".

وعن الفئات التى ستتمكن من إضافة مواليد جديدة قال وزير التموين: "أشكر الرئيس على الموافقة على إضافة مواليد الأسر الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، معاش الضمان الاجتماعي، أصحاب المعاش أقل من 2500 والذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور".

ولفت وزير التموين، لابد أن يكون الطفل الذى سيتم اضافته أكبر من 4 سنوات.





أكد وزير التموين قائلا:" ليس معنى أن شخص يمتلك سلعة أن وزارة التموين ستصادرها، ولكن لا بد من توريد جزء طبقا للقانون".

وأكد وزير التموين قائلا: "الشخص الذى لن يخطر امتلاكه الأرز سيتم مصادرته، وسيخضع لعقوبات تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه".





الزيت والسكر والأرز أبرزها.. وزير التموين: أسعار بعض السلع زادت بنسبة 24%| فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إن أسعار السلع الأساسية في العالم، ارتفعت بصورة كبيرة.

وأضاف وزير التموين، خلال حواره مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دي إم سي”، أن تكلفة الوقود زادت؛ وبالتالي زادت كل أسعار السلع، وخاصة السكر؛ بسبب ارتباطه بـ زيادرة أسعار البترول.

أسعار الزيت

وأكد وزير التموين، أن أسعار بعض السلع زادت بنسبة 24%، مثل: الزيت، القمح، السكر، الأرز.

وأشار وزير التموين، إلى أن سعر البترول وصل إلى 120 دولارًا، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية ؛ مما أثر على أسعار السلع.





قدامكم 8 أيام | تنبيه رسمي من وزير التموين بشأن الأرز ..فيديو

أكد الدكتور علي مصيلحى وزير التموين، أن الارز أصبح سلعة استراتيجية بناء على قرار مجلس الوزراء.

وفسر وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قائلا:" معنى سلعة استراتيجية، تعنى أن أى شخص يمتلكها لابد من الإعلان عنها".

موعد الإخطار

وأكد وزير التموين قائلا:" ليس معنى أن شخص يمتلك سلعة أن وزارة التموين ستصادرها، ولكن لا بد من توريد جزء طبقا للقانون".

وناشد وزير التموين المواطنين قائلا:" ارجوكم اخر ميعاد للإخطار عن امتلاك الأرز 18 ديسمبر الجارى، والشخص الذى لن يبلغ عن امتلاكه الأرز سيتم مصادرته".



أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

ناشد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، المواطنين قائلا:" أرجوكم المجمعات الاستهلاكية ليست تموين فقط".

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،المجمعات الاستهلاكية تشمل جزءا خاصا بالبطاقة التموينية، وتكون أسعار السلع مدعمة".

البطاقة التموينية



وتابع المصليحى، قائلا:" الناس التى لا تمتلك البطاقة التموينية، عند شراء نفس السلعة تكون أسعارها أعلى بسعر السوق الحر".

ولفت وزير التموين، إلى أنه لا يتم رفع أسعار السلع الاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية.





رغم عدم استيراده | وزير التموين يعلن سبب زيادة سعر الأرز ..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه لا يتم رفع اسعار السلع الاستراتيجية بالمجمعات الاستهلاكية.

وفسر وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، سبب زيادة أسعار بعض السلع مثل الارز رغم عدم استيراده من الخارج.

سعر القمح

وقال وزير التموين: الأرز سعره يرتفع لزيادة الطلب عليه.

وعن نقص الازر خلال الفترة الماضية قال وزير التموين، إن أشباه التجار تسببوا فى هذه الازمة.

