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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدّيناها أسبوع بحاله | وزير التموين يعلن قرارًا عاجلًا بشأن الأرز .. فيديو

وزير التموين
وزير التموين

أعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، عن مد مهلة الإخطار عن  الارز  حتى 25 ديسمبر الجارى، بدلا من يوم 18 الجاري.

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”،:" الأرز أصبح سلعة استراتيجية بناء على قرار مجلس الوزراء ومعنى سلعة استراتيجية، تعنى أن أى شخص يمتلكها لابد من الإعلان عنها".

موعد الإخطار


وأكد وزير التموين قائلا:" ليس معنى أن شخص يمتلك سلعة أن وزارة التموين ستصادرها،ولكن لا بد من توريد جزء طبقا للقانون".

وأكد وزير التموين قائلا:" الشخص الذى لن يخطر امتلاكه الارز سيتم مصادرته، وسيخضع لعقوبات تصل للحبس وغرامة 2 مليون جنيه".
 

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