أشكر الرئيس| المصيلحي : 4 فئات يمكنهم إضافة مواليد جديدة لـ بطاقة التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه لم يتم إضافة مواليد جديدة للبطاقة التموين منذ عام 2005.

وقال وزير التموين خلال حواره مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، قبل جائحة كورونا وجه الرئيس السيسى بإضافة المواليد الجديدة.

وتابع وزير التموين،:" بحدوث جائحة كورونا ارتفعت الاسعار وزيادة المصروفات وزيادة الدعم، فتم التأجيل، وعقب ذلك حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، وتلاها التضخم العالمى".

زيادة الاسعار

لفت وزير التموين عقب زيادة الاسعار عالميا زاد الدعم على الخبز فقط من 51 مليار جنيه لـ 76 مليار جنيه دون زيادة اسعار الخبز".

وعن الفئات التى ستتمكن من إضافة مواليد جديدة قال وزير التموين:" بشكر سيادة الرئيس على الموافقه على إضافة مواليد الأسر الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، معاش الضمان الاجتماعى، أصحاب المعاش أقل من 2500 والذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور".

ولفت وزير التموين، لابد أن يكون الطفل الذى سيتم اضافته اكبر من 4 سنوات.