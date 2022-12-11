قفزة نجم المغرب تقترب من رقم رونالدو القياسي.. كم يبلغ ارتفاعها؟

نجح يوسف النصيري نجم منتخب المغرب في قيادة بلاده إلي دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

استطاع يوسف النصيري تسجيل هدف منتخب المغرب الوحيد بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من يحيى عطية الله من الجهة اليسرى، مستغلًا التقدم الخاطئ من حارس مرمى البرتغال.

وبلغ ارتقاء يوسف النصيري 2.78 مترا لتسجيل الهدف برأسه، وتجاوز نجم منتخب المغرب ارتفاع هدف كريستيانو رونالدو حينما كان لاعبا ليوفنتوس حينما سجل في سامبدوريا بالدوري الإيطالي وكانت الارتقاء وقتها 2.56 مترا .

ولكن يظل الرقم القياسي مسجلا بإسم كريستيانو رونالدو حينما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، موسم 2011-2012، وسجله في شباك مانشستر يونايتد بإرتفاع وصل الي 2.93 مترا .

منتخب المغرب في كأس العالم

وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.

ويواجه منتخب المغرب منافسه فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 .