تعليق مدرب منتخب فرنسا على مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن سعادته بالفوز على إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحسم تأهله لدور نصف النهائي كأس العالم 2022 .

وقال ديشامب : المباراة كانت أمام فريق كبير ومميز لكن رد فعلنا كان حاضرا، وصولنا لدور نصف النهائي من جديد أمر رائع والعقلية والحالة الذهنية للاعبين مذهلة لتحقيق إنجاز كبير.

وأوضح : نستعد بجدية لمباراة كبيرة أمام المغرب مفاجأة البطولة وفريق كبير يستحق التقدير والاحترام لذا الاستعدادات كبيرة.

ويواجه منتخب فرنسا منافسه المغرب يوم الاربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء .

فرنسا ضد إنجلترا

نجح منتخب فرنسا في الفوز على نظيره إنجلترا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول لمنتخب فرنسا من تسديدة صاروخية عن طريق تشاوميني في الدقيقة 17.

وتعادل هاري كين في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، تحصل عليها ساكا.

ثم أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 78 من ضربة رأس.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب فرنسا إلى دور نصف نهائي كأس العالم، لمواجهة المغرب.