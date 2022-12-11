مشيدا بأداء المغرب.. رضا عبدالعال يغني على الهواء لـ عبدالباسط حمودة

أشاد الإعلامي مهيب عبدالهادي ، بأداء منتخب المغرب في ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز علي البرتغال وضمان التواجد وسط الأربعة الكبار في البطولة .

وقال مهيب عبدالهادي خلال تصريحاته : منتخب المغرب يكتب التاريخ في بطولة كأس العالم ، المغرب تكتب التاريخ بنفسها.

ورد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق علي اداء المغرب بالغنا أحدي مقاطع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة.

منتخب المغرب

واصل منتخب المغرب بقيادة مدربه وليد الركراكي، كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر، وذلك بعد التأهل إلى دور نصف النهائي.

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم.

وتولى وليد الركراكي كمدرب طوارئ لمنتخب المغرب قبل بطولة كأس العالم بشهرين، وذلك بعد رحيل البوسني وحيد خليلوزيتش.

وأصبح أول مدرب عربي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم في تاريخ المونديال، وأصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي المونديال في التاريخ.

ويواجه منتخب المغرب فرنسا التي تأهلت على حساب إنجلترا، في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.