نشرة الرياضة.. رضا عبدالعال يتغنى بأداء منتخب المغرب وحكيمي يوجه رسالة لـ مبابي

حلم ميسي يقترب...

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، وإليكم أبرزها:

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم.. المغرب ضد فرنسا والأرجنتين أمام كرواتيا

حسم أربعة منتخبات تواجدهم في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 وسط أكبر المفاجآت بتأهل منتخب المغرب كأول منتخب عربي أفريقي يصل لتلك المرحلة في أكبر بطول علي مستوي العالم.

حلم ميسي يقترب.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

يستضيف استاد لوسيل مباراة منتخب الارجنتين ضد نظيره كرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

ضرب منتخب المغرب موعدا مع نظيره فرنسا في نصف نهائي كأس العالم المقرر إقامته علي استاد البيت في قطر.

مشاهد محفورة في الذاكرة.. أرجنتيني يوشم احتفال ميسي أمام دكة بدلاء هولندا

تعيش الأرجنتين في الوقت الحالي اسعد لحظاتها بعد تأهل منتخبها إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم، عقب الفوز علي هولندا بركلات الترجيح .

رسالة من حكيمي لـ مبابي قبل لقاء نصف نهائي كأس العالم

حرص أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان على توجيه رسالة لزميله مبابي نجم منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 .



قفزة نجم المغرب تقترب من رقم رونالدو القياسي.. كم يبلغ ارتفاعها؟

نجح يوسف النصيري نجم منتخب المغرب في قيادة بلاده إلي دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.



مشيدا بأداء المغرب.. رضا عبدالعال يغني على الهواء لـ عبدالباسط حمودة

أشاد الإعلامي مهيب عبدالهادي ، بأداء منتخب المغرب في ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز علي البرتغال وضمان التواجد وسط الأربعة الكبار في البطولة .



رضا عبدالعال: فيريرا يتحمل مسئولية رحيل الوردي.. والزمالك خسر| فيديو

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء السبب في رحيل زكريا الوردي.

تعليق مدرب منتخب فرنسا على مواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم

أعرب ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن سعادته بالفوز على إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحسم تأهله لدور نصف النهائي كأس العالم 2022 .



ميسي ومبابي ونجم مغربي يتنافسون علي هداف كأس العالم.. تعرف على الترتيب

انتهت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم وحسمت أربع منتخبات تواجدها في نصف النهائي .



نجم الزمالك: اللاعب المصري عايز يجمع فلوس.. وما عندوش عقلية احترافية

قال أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، إن هناك أكثر من سبب في عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم خلال السنوات الماضية أبرزها عدم سماح الأندية لاحتراف الناشئين منذ الصغر.



هاني حتحوت: حان الوقت لتتويج منتخب عربي بالمونديال

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على حساب البرتغال، مساء السبت بربع نهائي كأس العالم.



عضو اتحاد الكرة: الأندية سبب عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم.. فيديو

انتقد الإعلامي إيهاب الكومي، سياسة الأندية المصرية، تجاه احتراف لاعبيها، محملا إياها مسئولية اخفاق المنتخبات الوطنية بعكس ما يحدث بدول شمال إفريقيا وبخاصة المغرب.