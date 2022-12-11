عضو اتحاد الكرة: الأندية سبب عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم.. فيديو

انتقد الإعلامي إيهاب الكومي، سياسة الأندية المصرية، تجاه احتراف لاعبيها، محملا إياها مسئولية اخفاق المنتخبات الوطنية بعكس ما يحدث بدول شمال إفريقيا وبخاصة المغرب.

وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المغربي حقق نتائج مميزة، وكت بتاريخا جديدا بالعبور للمربع الذهبي بكأس العالم، مشددا على أن هذه النتائج الباهرة ترجع لكثرة اللاعبين المحترفين في قائمة أسود الأطلس.

وأكد إيهاب الكومي، أن الكرة المصرية تحتاج لزيادة عدد محترفيها من أجل تكوين جيلا قويا، يستطيع الوصول لكأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية.

وشدد الكومي، على أن إخفاق المنتخبات المصرية، سببه انتصار الأندية على حساب المنتخبات، حيث ترفض إدارات الأندية الموافقة على خروج لاعبيها إلا بشرط قاسية جدا، وهو ما تسبب في ندرة عدد محترفينا.

