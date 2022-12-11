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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: حان الوقت لتتويج منتخب عربي بالمونديال

المغرب
المغرب

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على حساب البرتغال، مساء السبت بربع نهائي كأس العالم.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المغربي واصل نتائجه المميزة بالمونديال، والتي كان آخرها الفوز على البرتغال.

وتابع حتحوت، إن مستوى المنتخب المغربي، يرتفع من مباراة إلى أخرى، لافتا إلى أن الانتصارات التي تتحقق مستحقة وليست من قبيل الحظ أو الصدفة.

وشدد حتحوت قائلا :" لماذا لا يفوز المغرب بكأس العالم؟، أعتقد بأنه حان الوقت لتتويج منتخب عربي بالمونديال، وعلى المنتخب المغربي أن يثق بحظوظه حتى يتجاوز المرحلة المقبلة".

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