ميسي ومبابي ونجم مغربي يتنافسون علي هداف كأس العالم.. تعرف على الترتيب

انتهت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم وحسمت أربع منتخبات تواجدها في نصف النهائي .

وأقصى منتخب كرواتيا منافسه البرازيل بركلات الترجيح، كما أقصى الأرجنتين منافسه هولندا بركلات الترجيح أيضا.

ونجح منتخب المغرب في تحقيق مفاجأة جديدة بالفوز على البرتغال مساء أمس بنتيجة هدف دون رد وصعد فرنسا بعد الفوز علي إنجلترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

موعد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم

الارجنتين ضد كرواتيا تقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

هدافو كأس العالم حتى الآن

1- مبابي " فرنسا " :5 أهداف

2- ميسي " الارجنتين " : 4 أهداف

3- جيرو : " فرنسا " : 4 أهداف

مبابي وميسي وجيرو أصبح الصراع بينهم بعيدا عن لقب كأس العالم حول اقتناص لقب الهداف مع منافسة من المغربي يوسف النصيري صاحب هدفين في المونديال حاليا.