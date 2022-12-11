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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم ميسي يقترب.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

ميسي
ميسي

يستضيف استاد لوسيل مباراة منتخب الارجنتين ضد نظيره كرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة الارجنتين ضد كرواتيا

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعي منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه لونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم منذ آخر تتويج عام 86 بالمكسيك خصوصا وانه المونديال الأخير للبرغوث .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول الي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز على بولندا 2-0

وأقصى منتخب الأرجنتين منافسه استراليا من دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وبعدها فوز علي هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

على الجانب الآخر نجح منتخب كرواتيا في التأهل بعدما حل في المركز الثاني من دور المجموعات خلف المغرب ، حيث نجح الكروات في الفوز علي كندا 4-1 وتعادل مع بلجيكا وخسارة أمام أسود الأطلسي .

وفي دور الـ 16 أقصي منتخب كرواتيا منافسه اليابان بركلات الترجيح وهو نفس الأمر أمام منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم.

الأرجنتين منتخب الارجنتين كرواتيا كأس العالم ميسي

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