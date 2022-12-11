حلم ميسي يقترب.. موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم

يستضيف استاد لوسيل مباراة منتخب الارجنتين ضد نظيره كرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة الارجنتين ضد كرواتيا

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعي منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه لونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم منذ آخر تتويج عام 86 بالمكسيك خصوصا وانه المونديال الأخير للبرغوث .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول الي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز على المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز على بولندا 2-0

وأقصى منتخب الأرجنتين منافسه استراليا من دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وبعدها فوز علي هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي .

على الجانب الآخر نجح منتخب كرواتيا في التأهل بعدما حل في المركز الثاني من دور المجموعات خلف المغرب ، حيث نجح الكروات في الفوز علي كندا 4-1 وتعادل مع بلجيكا وخسارة أمام أسود الأطلسي .

وفي دور الـ 16 أقصي منتخب كرواتيا منافسه اليابان بركلات الترجيح وهو نفس الأمر أمام منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم.