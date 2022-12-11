نجم الزمالك: اللاعب المصري عايز يجمع فلوس.. وما عندوش عقلية احترافية

قال أحمد صالح لاعب نادي الزمالك السابق، إن هناك أكثر من سبب في عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم خلال السنوات الماضية أبرزها عدم سماح الأندية لاحتراف الناشئين منذ الصغر.

وأضاف أحمد صالح، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدرب المصري أفضل من المدرب الأجنبي لقيادة منتخب مصر، لما يملكه من معرفة عن إمكانيات اللاعبين وتهئيته نفسياً للمباريات المصيرية.

وواصل أحمد صالح، أن عقيلة اللاعب المصري ليست مؤهلة للأحتراف، مضيفاً أن رمضان صبحي لم ينجح في تجربته الاحترافية في إنجلترا، قائلاً« كل اللاعبين عاوزة تجمع فلوس، وليس لديهم عقيلة الاحتراف».

وتابع أحمد صالح، هناك أكثر من مدرب مصري ناجح ويملك القدرة على تدريب المنتخب المصري.