القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم.. المغرب ضد فرنسا والأرجنتين أمام كرواتيا

حسم أربعة منتخبات تواجدهم في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 وسط أكبر المفاجآت بتأهل منتخب المغرب كأول منتخب عربي أفريقي يصل لتلك المرحلة في أكبر بطول علي مستوي العالم.

ويواجه منتخب المغرب منافسه منتخب فرنسا، في حين يلعب منتخب الأرجنتين ضد منتخب كرواتيا، في صراع للتأهل إلى المباراة النهائية لحسم لقب بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة فرنسا ضد المغرب



ويلعب منتخب المغرب ضد فرنسا يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم .

ونجح منتخب المغرب في أن يكون أول منتخب عربي وأفريقي يصل لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد إقصاء تاريخي لمنتخب البرتغال بنتيجة هدف دون رد في ربع النهائي.

ونجح منتخب المغرب في عبور دور المجموعات متصدر بعد التعادل مع كرواتيا 0-0 وفوز علي بلجيكا 2-0 وفوز علي كندا 1-0 ثم فوز علي إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ 16 .

مشوار منتخب فرنسا

علي جانب آخر، وصل منتخب فرنسا بطل العالم إلي نصف نهائي كأس العالم بعد إقصاء إنجلترا بربع النهائي بنتيجة 2-1

منتخب فرنسا فاز علي استراليا بنتيجة 4-1 ثم فوز علي الدانمارك 2-1 وخسارة أمام تونس في ختام دور المجموعات قبل إقصاء بولندا من البطولة في دور الـ 16 بنتيجة 3-1 .

موعد مبارة الأرجنتين ضد كرواتيا

ويواجه منتخب الأرجنتين منافسه كرواتيا يوم الثلاثاء 13 ديسمبر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

ويسعي منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه لونيل ميسي للتتويج ببطولة كأس العالم منذ آخر تتويج عام 86 بالمكسيك خصوصا وأنه المونديال الأخير للبرغوث .

ونجح منتخب الأرجنتين في الوصول إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد تصدر المجموعة بخسارة في اللقاء الافتتاحي أمام السعودية بنتيجة 2-1 ثم الفوز علي المكسيك بنتيجة 2-0 ثم الفوز علي بولندا 2-0

وأقصي منتخب الأرجنتين منافسه أستراليا من دور الـ 16 بنتيجة 2-1 وبعدها حقق الفوز علي هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

علي الجانب الآخر، نجح منتخب كرواتيا في التأهل بعدما حل في المركز الثاني من دور المجموعات خلف المغرب، حيث نجح الكروات في الفوز علي كندا 4-1 وتعادل مع بلجيكا وخسارة أمام أسود الأطلسي .

وفي دور الـ 16 أقصي منتخب كرواتيا منافسه اليابان بركلات الترجيح وهو نفس الأمر أمام منتخب البرازيل في ربع نهائي كأس العالم.

جميع القنوات الناقلة لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم

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beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD

beIN 4K HDR

beIN Sports Connect

beIN Sports HD 5 Max

TOD App - beIN SPORTS

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قمر صناعي: نايل سات

التردد: 12604

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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التردد: 11919

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