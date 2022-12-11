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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهد محفورة في الذاكرة.. أرجنتيني يوشم احتفال ميسي أمام دكة بدلاء هولندا

ميسي
ميسي

تعيش الأرجنتين في الوقت الحالي اسعد لحظاتها بعد تأهل منتخبها إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم، عقب الفوز علي هولندا بركلات الترجيح .

وشهدت المباراة العديد من المشاهد التي ستظل محفورة في ذاكرة المشجعين في كل أنحاء العالم بسبب الأجواء المشحونة واحتفال ميسي نجم منتخب الأرجنتين .

واحتفال لونيل ميسي بهدفه الثاني أمام دكة بدلاء منتخب هولندا ومدربهم فان خال .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشم أحد مشجعي الأرجنتين، حيث رسم علي جسمه احتفال ميسي وكذلك سبابه لاعب هولندا حينما كان في مقابلة صحفية.

 

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام كرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم بينما، يلعب منتخب فرنسا ضد المغرب، لحسم طرفي نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022

ميسي الأرجنتين هولندا كأس العالم منتخب الارجنتين

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