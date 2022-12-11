رسالة من حكيمي لـ مبابي قبل لقاء نصف نهائي كأس العالم

حرص أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان على توجيه رسالة لزميله مبابي نجم منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 .

ونشر حكيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : "أراك قريبًا يا صديقي".

وتربط حكيمي وكيليان مبابي علاقة صداقة قوية خصوصا وانهما زميلان في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي .

منتخب المغرب في كأس العالم



وتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بانتصاره التاريخي على البرتغال بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي.

ويواجه منتخب المغرب منافسه فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 .