رضا عبدالعال: فيريرا يتحمل مسئولية رحيل الوردي.. والزمالك خسر| فيديو

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فيريرا المدير الفني للقلعة البيضاء السبب في رحيل زكريا الوردي.

وأكمل : فيريرا خلص علي اللاعب وكان من المفترض احتضان اللاعب، ورحيل زكريا الوردي خسارة لنادي الزمالك ويتحمل مسؤليتها المدرب.

وأوضح : انتقال زكريا الوردي للأهلي طبيعي لأنه مميز، لكن يجب أن يتم التعامل معه بشكل جيد وضبط تدخلاته وانفعالاته في الملعب هو يعتقد أن الدوري المصري مثل المغربي وهذا غير صحيح .

وأردف : النادي الأهلي يريد التعاقد مع كلا لاعب اجنبي ينضم للزمالك شئ عجيب وسبقه بن شرقي الاحمر اراد التعاقد معه .

رحيل زكريا الوردي عن الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس جديدة فى قصة رحيل زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأبيض عن الزمالك بفسخ عقده بالتراضي مع القلعة البيضاء وفقا لما أعلنه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى ساعة مبكرة من صباح اليوم .



وقال أمير مرتضى منصور أن زكريا الوردي دخل فى حالة إكتئاب عقب الخطأ الذى إرتكبه فى لقاء السوبر المصرى أمام النادي الأهلى بالإمارات وتسبب فى هدف دخل مرمى محمد عواد خاصة مع هجوم الجماهير البيضاء عليه .

وشدد أمير مرتضى منصور على أن الجهاز الفنى بقيادة فيريرا و حاولنا مساعدة زكريا الوردى للخروج من تلك الحالة والتأكيد له أن الأخطاء واردة لكنه مع نزوله فى مباريات تالية وحصوله على إنذارات مع توفيق دخل فى حالة إكتئاب شديدة رافضا الرد على زملائه ووكيل أعماله وظل لساعات كبيرة فى منزله.

وأشار أمير مرتضى منصور إلى أنه تواصل مع والدته من أجل مساعدته على إخراج زكريا الوردي من تلك الحالة لدرجة انها حضرت للإقامة معه فى القاهرة ولكن للأسف تعرض للمرض وأجرت عملية جراحية فى اليوم الثانى لحضورها الأمر الذى جعل اللاعب ينقطع عن التدريبات ولك أوقع عليه أى عقوبات تفهما لحالته .

وواصل أمير مرتضى منصور إلى أن زكريا الوردي طلب الرحيل وفسخ عقده بالتراضي مع رد جميع المبالغ التى حصل عليها كمقدم تعاقد وهو لاعب مميز ومحترم ونتمنى له التوفيق فى خطوته القادمة وحاولنا إثنائه عن القرار ولكن دون جدوى .